В течение суток оккупанты 65 раз обстреляли Херсонщину, есть раненые

В течение суток 5 сентября русские оккупационные войска 65 раз обстреляли Херсонскую область. В результате этого три человека получили ранения.

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Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его словам, враг выпустил по мирным населенным пунктам Херсонской области 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 18 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, башню мобильной связи в Бериславском районе.

Напомним, 5 сентября армия российских оккупантов обстреляла из минометов Ивановку, Дарьевской общины. В результате обстрелов были травмированы две женщины 53 и 73 лет, которые во время обстрела находились во дворах своих домов.