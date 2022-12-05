Россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу: один погибший, трое раненых

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 5 декабря оккупанты ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Трагическая ночь. После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие", - отметил он.

По словам главы области, из-за вражеских обстрелов погиб работник предприятия. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха.

Еще три человека получили ранения. Их доставили в местную больницу. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.

Кроме того, Никопольский район российские оккупационные войска снова накрыли из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая община.

Как сообщил Резниченко, жертв среди гражданского населения нет.

Детали атаки уточняются.

Напомним, ранее Резниченко сообщил, что Никопольщина всю минувшую ночь обстреливалась из "Градов" и тяжелой артиллерии. В частности, были поражены Никопольская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины.

Также российская армия за 4 декабря пять раз обстреляла Никопольский район, попав по самому Никополю и Покровской общине.