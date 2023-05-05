Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области: есть раненый и разрушения

Российская авиация 5 мая снова атакует Херсонщину, зафиксированы четыре "прилета" управляемых авиабомб.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

В частности, враг бил по окрестностям Берислава, селу Веселое Великоалександровской громады и поселку Казацкое Новокаховской громады.

"В Веселом из-за обстрела разрушено здание церкви и повреждены дома местных жителей. Один человек получил ранение, его госпитализировали в Херсон", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего из-за ударов российской авиации в населенных пунктах повреждено около двадцати жилых домов.

Напомним, в пресс-офисе Херсонской ОВА 4 мая сообщали, что российская авиация сбросила управляемые бомбы на село Кизомис и территорию Бериславского района. Также авиабомбы попали вблизи районной больницы. Отмечалось, что ранения получили два человека.