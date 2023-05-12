Россияне увеличили интенсивность обстрелов на Востоке, ВСУ отразили более 40 атак - Генштаб

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Количество вражеских обстрелов в этих направлениях за последние недели существенно увеличилось. Украинским защитникам за прошедшие сутки удалось отразить 44 атаки врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки врага, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Авдеевском и Лиманском направлениях россияне предприняли безуспешную попытку наступления. На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Бои продолжаются в городе Бахмут.

На Шахтерском направлении оккупанты также попытались пойти в наступление в районе Новомихайловки, но успеха не имели.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по районам Сумской и Харьковской области.

На Купянском направлении россияне остаются на занятых позициях, а на Запорожском и Херсонском – обороняются.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Восток Украины остается эпицентром боевых действий. Здесь враг наступает одновременно на пяти направлениях – Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Шахтерском.