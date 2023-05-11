ВСУ отразили почти 40 вражеских атак на пяти направлениях - Генштаб

Восток Украины остается эпицентром боевых действий. Здесь враг наступает одновременно на пяти направлениях – Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Шахтерском. Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинку. В течение суток на этих направлениях ВСУ отразили 39 вражеских атак.

Россияне безуспешно пытались наступать на Бахмут, но силы обороны за сутки не потеряли ни одной позиции. Кроме того, защитники отбили многочисленные атаки противника в районе Марьинки, сообщают в Генштабе ВСУ.

На Авдеевском и Лиманском направлениях наступление противника было безуспешным. Россияне нанесли авиационные удары по районам Новокалинового и Авдеевки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, а на Северском и Слобожанском направлениях обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Блешня, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачие, Волфин, Беловоды, Поповка, Павловка и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки в Харьковской области.

На Шахтерском направлении в течение суток оккупанты попытались наступать в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Пречистовки и Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне перешли в оборону. Они ударили из авиации по населенным пунктам Гуляйполе, Малая Токмачка, Степногорск, Кизомис и Станислав. Обстрелял населённые пункты Времивка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Марганец и Никополь – Днепропетровской; Дудчаны, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровское, Берегово, Белозерка, Кизомис, Широкая Балка, Станислав Херсонской области и Херсон.

Ранее в Генштабе сообщали, что на Бахмутском направлении российские оккупанты не оставляют попыток полностью захватить город. Чтобы увеличить свои шансы на победу, они обстреливали город запрещенными Женевской конвенцией самовоспламеняющимися и фосфорными боеприпасами.