- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне всю ночь обстреливали Никопольщину: повреждены дома и линии электропередач
Армия страны-агрессора 6 октября обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину. Повреждены с десяток частных домов, предприятие и линии электропередач.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне всю ночь били по Никопольщине из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали три общины - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Их атаковали 5 раз", - отметил Резниченко.
По его словам, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Никополе загорелись дома людей. Спасатели пожар уже потушили. Повреждены с десяток частных домов, предприятие и линии электропередач.
В Мировской общине повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.
"В Марганецкой общине идет обследование территории. Масштабы разрушений уточняются", - подчеркнул Резниченко.
Напомним, армия страны-агрессора 5 октября обстреляла "Градами" и тяжелой артиллерией три общины Никопольского района. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.