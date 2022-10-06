Россияне всю ночь обстреливали Никопольщину: повреждены дома и линии электропередач

Армия страны-агрессора 6 октября обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину. Повреждены с десяток частных домов, предприятие и линии электропередач.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь били по Никопольщине из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали три общины - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Их атаковали 5 раз", - отметил Резниченко.

По его словам, жертв среди гражданского населения нет.

В Никополе загорелись дома людей. Спасатели пожар уже потушили. Повреждены с десяток частных домов, предприятие и линии электропередач.

В Мировской общине повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.

"В Марганецкой общине идет обследование территории. Масштабы разрушений уточняются", - подчеркнул Резниченко.

Напомним, армия страны-агрессора 5 октября обстреляла "Градами" и тяжелой артиллерией три общины Никопольского района. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.