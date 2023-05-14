Ситуация на Бахмутском направлении. ВСУ продолжают двигаться вперед, – Минобороны

Украинские военные продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Об этом 14 мая заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в течение дня ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута, а также зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. Защитники взяли в плен российских окупантов из разных частей.

"Один метр по сложности выполнения задач стоит 10 км [...] В самом Бахмуте очень горячо. Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются ожесточенные бои", – высказалась чиновница.

Напомним, 10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты отступили на дистанцию до двух километров на отдельных участках фронта. Враг не смог удержать давление ВСУ.