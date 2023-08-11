Обстрелы Донецкой области. За сутки девять человек получили ранения

Российские оккупанты в течение суток 10 августа обстрелами ранили девять жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он проинформировал об оперативной ситуации в регионе по состоянию на утро 11 августа.

Отмечается, что на Волновахском направлении под огнем артиллерии и "Градов" находилась Богоявленка, 22 раза захватчики обстреляли Угледар.

На Донецком направлении один человек погиб в Елизаветовке Марьинского общины. Дважды под обстрелы попала Кураховская община, также зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинского общества.

На Горловском направлении ранен ребенок в Клебан-Быке Ильиновской общины. Торецкая община подверглась многочисленным обстрелам и авиаударам:

в Торецке ранены шесть человек, повреждены 35 домов, четыре админздания и два инфраструктурных объекта;

в Пивденном ранении два человека;

в Зализном повреждены 15 домов.

В Часовоярской общине оккупанты повредили два дома.

На Лисичанском направлении в Звановке разрушены четыре дома, повреждены еще 17. В Северске повреждены два дома, а в Заречном Лиманской общины – три.

Напомним, в течение суток 9 августа в Донецкой области в результате обстрелов погибли три человека. Еще четверо получили ранения.