Славянск снова под вражеским обстрелом: под завалами разрушенных домов остаются люди (ВИДЕО)

Российские военные снова обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате вражеских обстрелов повреждены частные дома, под завалами остаются люди.

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Об этом сообщил городской глава Вадим Лях.

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"К сожалению, Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые. Уточняем ситуацию. Берегите себя! Держимся! Мы вместе!" – проинформировал Лях.

Напомним, по прогнозам Института изучения войны (ISW), на данном этапе войны в Украине Россия не будет отдавать приоритет атаке с целью захвата Славянска, а сосредоточится на захвате Северска и Бахмута в Донецкой области.