Спецназовцы ГУР десантировались на территории Крыма (ВИДЕО)

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение российским захватчикам.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

"Спецназовцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение московским оккупантам", - говорится в сообщении.

Ведомство также публикует видео, на котором видны подплывающие к берегу водные скутеры.

Затем бойцы, стоя по колено в воде с флагом, говорят, что "ГУР МО осуществило очередную высадку в Крым, Крым будет украинским или безлюдным".

В свою очередь Минобороны страны-агрессора РФ подвердило попытку высадки десанта ВСУ в Крыму.

В РФ заявили, что группа направлялась в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. По ним якобы нанесла удар военная авиация.

Там заявляют, что якобы убили 13 военных, а одного взяли в плен.

Отметим, ГУР МО Украины на территории Крыма 24 августа этого года провело операцию "Пробуждение силы". Украинские спецподразделения высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

Впервые за 10 лет российского порабощения Крыма разведчики-спецназовцы установили флаг Украины, напомнив всем нашим гражданам в оккупации, что Крым – это Украина.