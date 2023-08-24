Спецоперация в Крыму. На полуострове высадились подразделения украинской разведки

Во временно оккупированном Крыму состоялся бой с участием плавательных средств и авиации. На полуострове высадились подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины.

Эту информацию подтвердил представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии Hromadske.

"Подразделения ГУР МО совершили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены", – высказался Юсов.

В комментарии "Суспільному" представитель разведки отметил, что ГУР проводило операцию совместно с Военно-морским флотом.

"Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", – проинформировал он.

Мыс Тарханкут: взрывы 24 августа 2023

Издание "Крым. Реалии" сообщало, что с 5-ти часов утра 24 августа возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы.

По данным СМИ, в Маяке находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск воздушно-космических сил РФ. Также на тарханкутском полуострове расположены радиолокационный комплекс "Небо-М" и радиолокационная система "Каста-2Е2", а по периметру подготовлены позиции для противовоздушной обороны.

Село Маяк в Крыму

Оленевка: уничтожение российской ЗРС

Серия взрывов на мысе Таранхкут звучала и 23 августа. Telegram-канал "Крымский ветер" информировал о звуках вблизи села Оленевка и поражении радиолокационных станций.

Позже в тот день Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что взрыв возле Оленевки уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

В результате взрыва полностью ликвидирована сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО окупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", – указывали в разведке.