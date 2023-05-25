ВСУ ночью уничтожили все 36 беспилотников, запущенных оккупантами

Украинские военные в ночь на 25 мая уничтожили все 36 беспилотников, которые запустили российские оккупанты. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал Украину дронами иранского производства Shahed-136/131 с северного и южного направлений.

Вероятно, захватчики планировали нанести ущерб критической инфраструктуре и военным объектам в западных регионах Украины.

К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы.

В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что на западе Украины было уничтожено 22 беспилотника.

Напомним, что ночью войска РФ, в частности, совершили нападение с воздуха на Киев. Для столицы это уже двенадцатая атака в течение мая.

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