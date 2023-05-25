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ВСУ ночью уничтожили все 36 беспилотников, запущенных оккупантами
Украинские военные в ночь на 25 мая уничтожили все 36 беспилотников, которые запустили российские оккупанты. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.
Отмечается, что враг атаковал Украину дронами иранского производства Shahed-136/131 с северного и южного направлений.
Вероятно, захватчики планировали нанести ущерб критической инфраструктуре и военным объектам в западных регионах Украины.
К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что на западе Украины было уничтожено 22 беспилотника.
Напомним, что ночью войска РФ, в частности, совершили нападение с воздуха на Киев. Для столицы это уже двенадцатая атака в течение мая.
Источник фото: ua.depositphotos.com