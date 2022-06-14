- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Штурм Северодонецка продолжается: россияне уничтожают многоэтажки и "Азот"
В Северодонецке Луганской области ситуация крайне тяжелая. Штурм города продолжается уже много дней. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстрелянные близлежащие поселки Синецкий и Павлоград", - отметил Гайдай.
Он подчеркнул, что каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Много поврежденных многоэтажок в старых районах Северодонецка, некоторые из них русская армия расстреливала так, чтобы снести к самому фундаменту. Впрочем, наступление в районе Метелкиного у них не удалось.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Почечное – Николаевка
Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горном – два.
Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона.
"На усиление врага подошли еще две батальонные тактические группы. Россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское", - сообщил Гайдай.
Отметим, военные российской армии разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но Вооруженные силы Украины контролируют часть города.