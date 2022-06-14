Штурм Сєверодонецька триває: росіяни знищують багатоповерхівки та "Азот"

У Сєвєродонецьку на Луганщині ситуація вкрай важка. Штурм міста продовжується вже багато днів. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об'єкти промисловості.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У нас є ще одне цілеспрямоване потрапляння в об'єкти сєверодонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйнований міст, приміщення обласного ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград", - зазначив Гайдай.

Він підкреслив, що кожен день стає відомо про загиблих, яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок у старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до фундаменту. Втім, наступ в районі Метелкіного у них не вдався.

Активні бойові дії 13 червня також мали місце на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Камишеваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка

Через російські обстріли у Врубівці зруйновано 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два.

Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

"На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське", - повідомив Гайдай.

Зазначимо, військові російської армії зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але Збройні сили України контролюють частину міста.