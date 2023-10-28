Сутки в регионах. Оккупанты ранили людей в Херсонской и Харьковской областях

Российские оккупанты в течение суток 27 октября обстреляли ряд регионов Украины. Жертвы есть в Херсонской и Харьковской областях, говорится в сводках областных военных администраций и их руководителей.

Ситуация в Херсонской области. Россияне совершили 90 обстрелов в сутки

По Херсонской области враг совершил 90 обстрелов, один из которых – ракетный, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Войска РФ выпустили по региону 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. По Херсону было выпущено 20 снарядов.

По населенным пунктам зафиксировано 15 прилетов управляемых авиационных бомб. Попадания были в Бериславском районе.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в админздания и магазины в Херсоне.

Из-за российской агрессии за сутки 11 человек получили ранения.

Также Прокудин уточнил, что в результате ракетного удара по центру Херсона, который оккупанты совершили вечером 27 октября, повреждено более двадцати гражданских объектов.

Речь идет о пятнадцати частных домах, трех многоэтажках, четырех магазинах, административном и банковском помещении.

Ранения получили семь человек: двое – средней степени тяжести, все остальные – легкой.

Утром оккупанты снова ударили по Херсону. В 05:00 под огнем оказался Корабельный район, в результате чего 80-летняя женщина получила ранения. Медики предоставили ей помощь на месте.

Обстрелы Харьковской области. Враг атаковал четыре района

В Харьковской области за сутки 27 октября войска РФ из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, проинформировал руководитель ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела села Кондрашовка Купянского района повреждены два частных жилых дома и сельский клуб. Получила ранение женщина возрастом 67 лет, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В селах Куриловка Купянского района обстрелом поврежден частный дом.

Кроме того, под огнем окупантов находились г. Волчанск Чугуевского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района, пгт Боровая Изюмского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка Купянского района и другие населенные пункты.

Тревога 28 октября 2023 года. Войска РФ запускали "Искандеры"

Что касается ночи на 28 октября, то Воздушные силы ВСУ сообщили , что оккупанты запускали четыре крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" по Днепропетровской области.

Пуски совершались из района Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

Украинские военные сбили три крылатых ракеты, четвертая тоже не достигла своей цели.