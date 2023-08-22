Три человека погибли в результате обстрелов оккупантами Донецкой области

Вечером 22 августа российские войска атаковали Лиманскую громаду Донецкой области. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Последствия атак на Донецкую область. Фото: Facebook Павла Кириленко

Враг задействовал артиллерийские установки для атаки на Донецкую область. В результате обстрела в Торском погибли три человека, один получил ранения.

Последствия атак на Донецкую область. Фото: Facebook Павла Кириленко

Еще один человек получил ранение в Закотном, которое также было атаковано захватчиками.

Последствия атак на Донецкую область. Фото: Facebook Павла Кириленко

"Враг каждый день бьет по гражданским в Донецкой области — особенно это касается прифронтовых громад. За каждое преступление будет заслужено наказание!", — сказал Кириленко.

В целом на Донетчине в течение суток 21 августа в результате российской агрессии погиб один человек. Инцидент произошел в Подольске.

До этого, в течение 20 августа россияне ранили семерых жителей Донбасса. Тогда речь шла о трех пострадавших во Временном Яру, двоих – в Красногоровке, и по одному раненному человеку – в Петровке и Авдеевке.