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Три человека погибли в результате обстрелов оккупантами Донецкой области

атаки на донецкую область, обстрелы донецкой области
Последствия атак на Донецкую область. Фото: Facebook Павла Кириленко

Вечером 22 августа российские войска атаковали Лиманскую громаду Донецкой области. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Фото 2 — Три человека погибли в результате обстрелов оккупантами Донецкой области
Последствия атак на Донецкую область. Фото: Facebook Павла Кириленко

Враг задействовал артиллерийские установки для атаки на Донецкую область. В результате обстрела в Торском погибли три человека, один получил ранения.

Фото 3 — Три человека погибли в результате обстрелов оккупантами Донецкой области
Последствия атак на Донецкую область. Фото: Facebook Павла Кириленко

Еще один человек получил ранение в Закотном, которое также было атаковано захватчиками.

Фото 4 — Три человека погибли в результате обстрелов оккупантами Донецкой области
Последствия атак на Донецкую область. Фото: Facebook Павла Кириленко

"Враг каждый день бьет по гражданским в Донецкой области — особенно это касается прифронтовых громад. За каждое преступление будет заслужено наказание!", — сказал Кириленко.

В целом на Донетчине в течение суток 21 августа в результате российской агрессии погиб один человек. Инцидент произошел в Подольске.

До этого, в течение 20 августа россияне ранили семерых жителей Донбасса. Тогда речь шла о трех пострадавших во Временном Яру, двоих – в Красногоровке, и по одному раненному человеку – в Петровке и Авдеевке.

Автор:
Вита Молодан