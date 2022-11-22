Три человека погибли в результате российских обстрелов Херсона

22 ноября русские военные обстреляли Херсон. В результате погибли три человека. Об этом сообщает "Общественное".

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"Выстрелы и плотность от врага постоянно растут. У нас есть раненые и погибшие. Враг стреляет из ствольной артиллерии так из минометов, РСЗО. Они обстреливают мирное население. У нас по городу семеро раненых и двое погибших", - сказал в эфире национального телемарафона. глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Позже начальник гражданской защиты Херсонского городского совета Александр Лещенко сообщил "Общественному" о трех погибших.

Также в комментарии начальница городской военной администрации Галина Лугова рассказала, что обстрелы Херсона не утихали и ночью.

"Русские оккупанты с левого берега постоянно обстреливают город. Были попадания в Днепровском районе, в районе Консервного завода и на площади Корабелов. Разрушены дома, ранены", — рассказала Лугова.

По ее словам, ранения получила жительница Днепровского района. Около семи утра в жилой дом попал российский снаряд. Еще одна женщина получила ранение из-за попадания снаряда в дома в центре города.

"Всех раненых доставили в больницу, где они получат необходимую помощь. Из-за утренних обстрелов в некоторых домах вылетело стекло в окнах, повреждены кровли, в одном из домов занялась кровля. Там работают спасатели. Также утром было повреждено отделение "Новой почты" по Киндийскому шоссе ", - сказала Лугова.

Также, по словам начальницы МВА, 21 ноября под массированные обстрелы русских войск попали жители Антоновки. Там минометный снаряд попал в дом. Один человек получил легкое ранение.

Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. В городе начали стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области.

При этом выяснилось, что, убегая, оккупанты пытались нанести как можно больше вреда инфраструктуре и ухудшить жизнь местным жителям. В частности, россияне разрушали объекты электроэнергетики. Однако в Херсоне уже начали работы по восстановлению электроснабжения.