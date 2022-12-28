Три человека пострадали в результате обстрела села в Херсонской области

Российские оккупационные войска обстреляли село Кизомыс в Херсонской области, в результате чего есть пострадавшие.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Из-за вражеских обстрелов пострадали 3 человека. Среди них 14-летний ребенок с минно-взрывной травмой", - отметил он.

По его словам, всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, оккупанты в течение суток 27 декабря 50 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.