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- Война Война
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- Происшествия
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Три человека пострадали в результате обстрела села в Херсонской области
Российские оккупационные войска обстреляли село Кизомыс в Херсонской области, в результате чего есть пострадавшие.
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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Из-за вражеских обстрелов пострадали 3 человека. Среди них 14-летний ребенок с минно-взрывной травмой", - отметил он.
По его словам, всех пострадавших госпитализировали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, оккупанты в течение суток 27 декабря 50 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.