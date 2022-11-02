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"Три "прилета": Армия РФ нанесла удары по Харькову

"Три "прилета": Армия РФ нанесла удары по Харькову

Российские оккупационные войска ночью 2 ноября нанесли ракетные удары по Киевскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.

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"Три "прилета" по Киевскому району. Предварительно, попадание по административному нежилому строению. Информации о раненых или погибших на данный момент нет", - написал городской голова в своем Telegram-канале.

Попадание зафиксировали во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 20:23 до 23:33. Предварительно известно, что на месте попадания возник пожар. Более подробную информацию военная администрация Харьковской области сообщит впоследствии.

Утром 2 ноября россияне также обстреляли город Волчанск на Харьковщине, в результате чего пять человек получили ранения.

В течение предыдущих суток, 1 ноября, враг обстреливал города Купянск, Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В результате обстрелов оккупантов ранены шесть человек, среди них двое детей.

Автор:
Вита Молодан