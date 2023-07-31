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Удар по Кривому Рогу. Количество погибших возросло до шести

Кривой Рог, дом, обстрел, разрушения
Последствия российской ракетной атаки по Кривому Рогу, 31 июля 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram

В результате ракетного удара по Кривому Рогу, который российские оккупанты совершили 31 июля, возросло количество погибших и пострадавших. Об этом в 17:37 сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, погибли шесть человек. Кроме того, зафиксировано уже 75 пострадавших, среди которых шесть – это дети.

Также известно, что 22 человека госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Обновлено. Как проинформировал Лысак в 19:00, поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. Теперь начали работать коммунальщики.

Кривой Рог: атака 31 июля

Войска РФ ударили ракетами по Кривому Рогу утром понедельника. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, другая разрушила секцию с четвертого по девятый этажи жилого дома.

Количество погибших и пострадавших в результате обстрела неоднократно росло.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На удары по Кривому Рогу и Херсону (там утром в результате атаки погиб работник коммунального предприятия) отреагировал, в частности, президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в последние дни враг упорно бьет по городам, обстреливает гражданские объекты и жилье, "но этот террор не испугает и не сломает".

Автор:
Артем Ющенко