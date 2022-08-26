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Ударом по базе оккупантов в Кадиевке уничтожено около 200 российских десантников
Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили 200 российских десантников, нанеся удар по базе оккупантов.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, "камни с неба, на которые молились русские", прилетели им на головы, в результате чего погибли 200 российских десантников.
"Какое-то сплошное тяготение камней. Молитвы россиян услышаны, продолжение следует", – написал Гайдай.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, информация о прилете в штаб базирования оккупантов в Кадиевке появилась утром 26 августа в соцсетях. Одной из целей оказалась гостиница "Донбасс", в которой находилась база оккупантов.
Напомним, ранее была уничтожена база россиян в Лотиково Луганской области, где захватчики ремонтировали свою технику.