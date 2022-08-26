Ударом по базе оккупантов в Кадиевке уничтожено около 200 российских десантников

Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили 200 российских десантников, нанеся удар по базе оккупантов.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, "камни с неба, на которые молились русские", прилетели им на головы, в результате чего погибли 200 российских десантников.

"Какое-то сплошное тяготение камней. Молитвы россиян услышаны, продолжение следует", – написал Гайдай.

Отметим, информация о прилете в штаб базирования оккупантов в Кадиевке появилась утром 26 августа в соцсетях. Одной из целей оказалась гостиница "Донбасс", в которой находилась база оккупантов.

Напомним, ранее была уничтожена база россиян в Лотиково Луганской области, где захватчики ремонтировали свою технику.