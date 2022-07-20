- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов
Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации ликвидировали около 38 750 оккупантов. В течение суток наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Такие данные наводит Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника по состоянию на утро 20 июля ориентировочно составили:
- личного состава – около 38 750 (+200);
- танков – 1700 (+9);
- боевых бронированных машин – 3905(+13);
- артиллерийских систем – 856 (+5);
- РСЗО – 250 (+2);
- средства ПВО – 113 (+0);
- самолетов – 221 (+1);
- вертолетов - 188 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10);
- крылатые ракеты – 167 (+0);
- корабли/катера – 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2775 (+8);
- специальная техника – 70 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, командование северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в привлекаемых и планируемых подразделениях к привлечению в боевых действиях на территории Украины. Там процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.