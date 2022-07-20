Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов

Генеральный штаб ВСУ, разбитая военная техника, военная техника РФ
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации ликвидировали около 38 750 оккупантов. В течение суток наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Такие данные наводит Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 20 июля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 38 750 (+200);
  • танков – 1700 (+9);
  • боевых бронированных машин – 3905(+13);
  • артиллерийских систем – 856 (+5);
  • РСЗО – 250 (+2);
  • средства ПВО – 113 (+0);
  • самолетов – 221 (+1);
  • вертолетов - 188 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10);
  • крылатые ракеты – 167 (+0);
  • корабли/катера – 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2775 (+8);
  • специальная техника – 70 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, командование северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в привлекаемых и планируемых подразделениях к привлечению в боевых действиях на территории Украины. Там процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.

Автор:
Анастасия Перцева