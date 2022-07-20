Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов

Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации ликвидировали около 38 750 оккупантов. В течение суток наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Такие данные наводит Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 20 июля ориентировочно составили:

личного состава – около 38 750 (+200);

танков – 1700 (+9);

боевых бронированных машин – 3905(+13);

артиллерийских систем – 856 (+5);

РСЗО – 250 (+2);

средства ПВО – 113 (+0);

самолетов – 221 (+1);

вертолетов - 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10);

крылатые ракеты – 167 (+0);

корабли/катера – 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2775 (+8);

специальная техника – 70 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, командование северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в привлекаемых и планируемых подразделениях к привлечению в боевых действиях на территории Украины. Там процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.