"Укрзализныця" обеспокоена случаями разгрома вагонов электричек подростками-вандалами

"Укрзализныця" обеспокоена практикой разгрома подростками вагонов пригородных поездов, поскольку вскоре после установления фигурантов прошлого резонансного случая под Киевом подобное происшествие произошло в Сумской области.

Как говорится в сообщении госкомпании, 10 ноября локомотивная бригада задержала вандалов, повредивших один из вагонов поезда Конотоп - Хутор-Михайловский. Ими оказались два подростка.

Во время рейса около 22:00 они выбили два окна и выломали около 10 сидений. В момент остановки на станции Брюловецкий (поселок Луч Кролевецкой общины) железнодорожники поймали виновников и передали правоохранителям.

По предварительным подсчетам, железной дороге нанесен ущерб более чем на 100 тысяч гривен. Отметим, что Главное управление полиции в Сумской области о происшествии пока не сообщало.

"Столько светлых и талантливых ребят встречаем на разных программах... А кто-то учится мародерить для видео в тиктоке! Жесткая реакция сейчас - шанс прежде всего им самим не вырасти уже через пару лет во взрослых мародеров. Железнодорожники помогут родителям догнать изъяны в воспитании!" - подчеркнул руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

Он также дал понять, что "Укрзализныця" опубликует данные о вандалах, если их родители не будут спешить возмещать нанесенный ими ущерб. По словам Перцовского, без уплаты в полном объеме "им не отпетлять".

"Укрзализныця" обеспокоена таким поведением пассажиров, ведь это уже второй за последнее время подобный случай. Напомним, что 28 октября подростки повредили пригородный поезд Яготин – Киев. Оказалось, что это учащиеся 8-го класса лицея в Бориспольском районе", - отмечает перевозчик.

Данный инцидент произошел вблизи Борисполя на перегоне Борисполь — Барышевка, также около 22:00. Неизвестные на тот времени лица повредили окно и три сиденья в вагоне электропоезда рейса №6922.

Позже в сети появилось видеодоказательство преступления, на котором были видны злоумышленники. Бориспольский отдел полиции оперативно установил их: это были несовершеннолетние 2008-2009 годов рождения.