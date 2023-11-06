Названо обновленное количество железнодорожников, погибших в результате войны

С начала широкомасштабной войны в Украине погибло уже 530 работников железнодорожной отрасли. Впрочем, из этого количества лишь 23 погибли именно при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Об этом сообщили в "Укрзализныце". Еще 395 погибших – это те железнодорожники, кто ушел воевать на фронт, а остальные 112 погибли от российских обстрелов и бомбардировок гражданских объектов.

В УЗ опубликовали также фото профильных чиновников, которые в День железнодорожника, отмечаемый в Украине 4 ноября, возложили цветы к памятному камню в честь погибших в результате российской агрессии.

Среди них, в частности, были министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, глава правления УЗ Евгений Лященко и член наблюдательного совета госкомпании Сергей Лещенко.

Фото: Укрзализныця

Напомним, что памятный камень был установлен на железнодорожном вокзале в Киеве (между зданиями центрального и пригородного вокзала) в годовщину полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2023 года.

Тогда в "Укрзализныце" сообщали, что за год войны погибли 353 железнодорожника, а еще 819 были ранены. Таким образом, за следующие почти восемь с половиной месяцев погибли еще 177 железнодорожников.