В Києві встановили тимчасовий пам'ятник залізничникам, загиблим через агресію РФ: скільки їх вже

На центральному залізничному вокзалі Києва у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого встановили пам’ятний камінь на честь залізничників, які загинули внаслідок російської агресії.

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Як ідеться у повідомленні держкомпанії, на цьому місці згодом буде встановлено монумент "Залізним на небі". Зазначається, що за рік з початку початку вторгнення РФ загинули 353 залізничники, а ще 819 були поранені.

Вшанували загиблих залізничників та поклали квіти до символічного пам’ятного каменю віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, члени правління, члени наглядової ради УЗ та її голова Гебхард Хафер.

Фото: Укрзалізниця

Зазначимо, що УЗ періодично публікує у соцмережах некрологи, присвячені її співробітникам, що загинули внаслідок воєнних дій, втім переважна більшість їх - це чоловіки, що загинули на фронті. Також були повідомлення про випадки загибелі залізничників від снарядів, що влучили по їхніх домівках. Втім, статистику щодо цього в УЗ не наводять.

Зазначимо також, що Міністерство охорони здоров'я повідомило у п'ятницю, що за рік війни в Україні загинуло 106 медичних працівників, з яких 33 – на робочому місці.