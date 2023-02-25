В Киеве установили временный памятник железнодорожникам, погибшим из-за агрессии РФ: сколько их уже

На центральном железнодорожном вокзале Киева в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля установили памятный камень в честь железнодорожников, погибших в результате российской агрессии.

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Как говорится в сообщении госкомпании, на этом месте впоследствии будет установлен монумент "Железным на небе". Отмечается, что за год с начала начала вторжения РФ погибли 353 железнодорожника, а еще 819 были ранены.

Почтили погибших железнодорожников и возложили цветы к символическому памятному камню вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, члены правления, члены наблюдательного совета УЗ и его глава Гебхард Хафер.

Фото: Укрзализныця

Отметим, что УЗ периодически публикует в соцсетях некрологи, посвященные ее сотрудникам, погибшим в результате военных действий, впрочем подавляющее большинство из них - мужчины, погибшие на фронте. Также были сообщения о случаях гибели железнодорожников от попавших по их домам снарядов. Впрочем, статистику относительно этого в УЗ не приводят.

Отметим также, что Министерство здравоохранения сообщило в пятницу, что за год войны в Украине погибли 106 медицинских работников, из которых 33 – на рабочем месте.