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С начала полномасштабной войны в Украине погибли 54 спасателя
В результате полномасштабного вторжения России в Украине погибли 54 спасателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Об этом сообщил во время пресс-конференции пресс-офицер ведомства Александр Хорунжий, передает Укринформ.
“С начала войны погибли 54 спасателя и 178 получили ранения. 6 находятся в плену в РФ”, - сказал Хорунжий.
Хорунжий отметил, что при минировании территории РФ применяет различные виды опасных боеприпасов и так называемые мины-ловушки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он также напомнил, что на днях в районе Константиновки на Донетчине во время разминирования погибли трое пиротехников ГСЧС.
Напомним, что в ГСЧС призывали не рыбачить на деоккупированных территориях.