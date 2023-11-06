Названо оновлену кількість загиблих внаслідок війни залізничників

Від початку широкомасштабної війни в Україні загинули вже 530 працівників залізничної галузі. Втім, з цієї кількості лише 23 загинули саме при виконанні своїх професійних обов'язків.

Про це повідомили в "Укрзалізниці". Ще 395 загиблих - це ті залізничники, які пішли воювати на фронт, а решта 112 загинули від російських обстрілів та бомбардувань цивільних об'єктів.

В УЗ опублікували також фото профільних посадовців, які у День залізничника, що в Україні відзначається 4 листопада, поклали квіти до пам’ятного каменю на честь загиблих внаслідок російської агресії.

Серед них, зокрема, були міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, голова правління УЗ Євген Лященко та член наглядової ради держкомпанії Сергій Лещенко.

Фото: Укрзалізниця

Пам’ятний камень, нагадаємо, було встановлено на залізничному вокзалі у Києві (між будівлями центрального та приміського вокзалу) у річницю повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2023 року.

Тоді в "Укрзалізниці" повідомляли, що за рік війни загинули 353 залізничники, а ще 819 були поранені. Таким чином, наступні майже вісім з половиною місяців загинуло ще 177 залізничників.