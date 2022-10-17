Умер бывший соратник Ющенко и нардеп трех созывов Борис Беспалый

Депутат Верховной Рады 3-го, 4-го и 5-го созывов Борис Беспалый умер 17 октября. Об этом сообщил в Facebook директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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"Борис Яковлевич был не только выдающимся украинским политиком, но и человеком со стратегическим мышлением. Мы с ним работали вместе над проектом новой Конституции и нового общественного договора", - написал он.

В свою очередь председатель Одесского районного совета, экс-нардеп 6-го, 7-го и 8-го созывов Виталий Барвиненко также отреагировал на смерть этого политика.

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"Ушел из жизни Борис Беспалый. Нардеп трех созывов. Яркая фигура в тот период, когда украинский парламентаризм был интересен. Один из немногих стратегически и здраво мыслящих в это бурное время. Только недавно с ним общался... Его системность и возможность видеть панорамно была его большим преимуществом", - отметил он.

Беспалый родился в Ирпене в Киевской области 25 мая 1953 года. В 1979 году окончил Киевский государственный педагогический институт по специальности "Математика и информатика", после чего до 1981 года работал учителем математики.

В 1981-1989 работал программистом информационно-вычислительного центра Киевского университета имени Шевченко, в 1989-1993 годах - заведующим бюро программного обеспечения, главным конструктором объединения "Элекс", в 1993-1996 годах - главным программистом НПО "Итэк".

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По совместительству до 1996 года преподавал программирование в киевских учебных заведениях. Политической деятельностью занимался с 1990 года, являлся одним из основателей Киевского либерально-демократического союза, а также членом оргкомитета Либерально-демократической партии Украины.

В конце 1990 года вошел в состав Партии демократического возрождения Украины, был главой ее Киевской городской организации. В 1995-1996 годах участвовал в создании Народно-демократической партии, был членом ее оргкомитета, политсовета (1994-1999) и политисполкома (1996-1997; 1998-1999). В 1999-2001 годах был в партии "Реформы и порядок".

В Раду в 1998 году был избран еще от НДП, в 2002 году – от Блока Виктора Ющенко "Наша Украина", в 2005 году – также от "Нашей Украины". Был доверенным лицом Ющенко как кандидата в президенты на выборах 2004 года, с марта 2005 по октябрь 2006 был внештатным советником Ющенко уже как президента.