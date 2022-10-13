Умер мэр Обухова

После тяжелой болезни скончался глава Обуховской городской общины Киевской области Александр Левченко. Об этом сообщил в соцсетях начальник облгосадминистрации Алексей Кулеба.

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Левченко возглавлял Обухов на протяжении последних 10 лет: впервые был избран на внеочередных выборах 2012 года, до чего он с 2010 года был депутатом Киевского областного совета.

В 2015 году он был переизбран: тогда он баллотировался от партии "Наш край" и получил около 39,5% голосов. В 2020 году он был избран главой расширенной в результате админреформы Обуховской общины, куда, кроме города, вошли 24 села. Тогда Левченко баллотировался уже от "Слуги народа", получив 51,5% голосов.

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Левченко родился 20 октября 1956 года. До политической деятельности он много лет посвятил Обуховскому вентиляционному заводу: с 1984 года работал на нем на должностях инженера, старшего инженера и начальника цеха. С января 1987 года он работал главным инженером этого предприятия, а в апреле 1991 года стал директором завода.

Отметим, что поскольку проведение новых выборов во время военного положения в Украине запрещено, общиной вместо умершего мэра сможет руководить в статусе исполняющего обязанности секретарь горсовета (ныне это Сергей Клочко). Подобная ситуация сложилась, в частности, в Кривом Роге и Запорожье.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский может также принять решение образовать в Обухове военную администрацию и назначить ее руководителя по своему усмотрению. Однако таких решений относительно общин, которые не были под российской оккупацией или не были приближены к фронту, глава государства до сих пор не принимал. На оккупированной же территории Зеленский, в частности, распоряжался образовать ВА в Токмаке, где также умер мэр.