Умерла Руслана Пысанка

На 57 году жизни скончалась украинская актриса и телеведущая Руслана Пысанка. Как сообщает ТСН.ua, ссылаясь на собственные источники, последние дни своей жизни она провела в Германии, где у нее диагностировали тяжелую болезнь.

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Отмечается, что Писанка уехала в Германию из-за широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Там врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь, о которой она публично не рассказывала.

"Стерегла за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", - говорится в сообщении.

Справка

Руслана Пысанка (Писанко) родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. Ее отец Игорь Писанко - известный кинооператор, лауреат премии Шевченко 1973 за документальный фильм "Советская Украина".

1995 Руслана окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры по специальности "режиссер телевидения".

Участвовала в таких телепроектах, как "Женский клуб", "Танцы со звездами", "Звезда + Звезда" и "Взвешенные и счастливые".

Вела прогноз погоды вместе с Алексеем Дивеевым-Церковным, реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер", "Погода от Русланы Пысанки" на радиостанции "Ретро FM Украина" и шоу на 1+1 "Твой День".

Также Писанка пела в дуэте с Владимиром Гришко, снималась в кино в Украине, в России, а также в Польше и Нидерландах.

С 2012 года замужем за бизнесменом Игорем Исаковым. Детей не было.

Лауреат Государственной премии им. Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-волшебник", награжденная Орденом Святого Владимира.

Напомним, 23 июня на 49 году жизни скончался солист легендарной группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Певец скончался в карете скорой помощи. У артиста был обширный инфаркт.