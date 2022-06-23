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Категория
Life
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Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

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На 49 году жизни скончался солист легендарной группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. 

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О смерти артиста сообщил его директор Аркадий Кудряшов российским СМИ. 

По предварительной информации, певец скончался в карете "скорой помощи". По словам Кудряшова, у артиста был обширный инфаркт. 

Юрий Шатунов был советским и российским певцом. В  1986 году, когда ему было 13 лет, вместе с Сергеем Кузнецовым основал группу "Ласковый май". Слава к молодым артистам пришла после того, как группу заметил администратор группы "Мираж" Андрей Разин.   

Среди популярных треков: "Белые розы", "Розовый вечер", "Детство", "Медленно уходит осень" и другие. 

После ухода из группы начал сольную карьеру. На своих концертах он, в том числе, пел знаменитые хиты коллектива. 

Напомним, Жан-Поль Бельмондо, незабываемый "Профессионал", скончался в понедельник, 6 сентября 2021 года, в своем доме в Париже. Он дебютировал вместе с Аленом Делоном и перенес инсульт в 2001 году. 

Автор:
Анастасия Дедковская