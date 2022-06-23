Помер соліст гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов

На 49 році життя помер соліст легендарного гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов.

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Про смерть артиста повідомив його директор Аркадій Кудряшов російським ЗМІ.

За попередньою інформацією, співак помер у кареті "швидкої" допомоги. За словами Кудряшова, артист мав обширний інфаркт.

Юрій Шатунов був радянським і російським співаком. У 1986 році, коли йому було 13 років, разом із Сергієм Кузнєцовим заснував групу "Ласковый май". Слава молодим артистам прийшла після того, як гурт помітив адміністратор гурту "Міраж" Андрій Разін.

Серед популярних треків: "Білі троянди", "Рожевий вечір", "Дитинство", "Повільно йде осінь" та інші.

Після виходу з групи розпочав сольну кар'єру. На своїх концертах він, зокрема, співав знамениті хіти колективу.

Нагадаємо, Жан-Поль Бельмондо, незабутній "Професіонал", помер у понеділок, 6 вересня 2021 року, у своєму будинку у Парижі. Він дебютував разом з Аленом Делоном та переніс інсульт у 2001 році.