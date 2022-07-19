Померла Руслана Писанка

На 57 році життя померла українська актриса та телеведуча Руслана Писанка. Як повідомляє ТСН.ua, посилаючись на власні джерела, останні дні свого життя вона провела у Німеччині, де у неї діагностували тяжку хворобу.

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Зазначається, що Писанка поїхала до Німеччини через широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Там лікарі діагностували у неї тяжку хворобу, про яку вона публічно не розповідала.

"Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - йдеться у повідомленні.

Довідка

Руслана Писанка (Писанко) народилася 17 листопада 1965 року у Києві. Її батько Ігор Писанко - відомий кінооператор, лауреат премії Шевченка 1973 року за документальний фільм "Радянська Україна".

1995 року Руслана закінчила режисерський факультет Київського державного інституту культури за спеціальністю "режисер телебачення".

Брала участь у таких телепроєктах, як "Жіночий клуб", "Танці зі зірками", "Зірка+Зірка" та "Зважені та щасливі".

Вела прогноз погоди разом з Олексієм Дівєєвим-Церковним, реаліті-шоу "Службовий романс" на телеканалі "Інтер", "Погода від Руслани Писанки" на радіостанції "Ретро FM Україна" та шоу на 1+1 "Твій День".

Також Писанка співала у дуеті Володимиром Гришком, знімалася у кіно в Україні, в Росії, а також у Польщі та Нідерландах.

З 2012 року одружена із бізнесменом Ігорем Ісаковим. Дітей не мала.

Лауреат Державної премії України ім. Довженка за акторську роботу у фільмі "Москаль-чарівник", нагороджена Орденом Святого Володимира.

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