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В Черкасской области вражеские дроны попали в складское помещение
Ночью 28 июня армия страны-агрессора атаковала Черкасскую область дронами-камикадзе. Два вражеских БПЛА попали в складское помещение.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"Ночью Черкасщина подверглась враждебной атаке с воздуха. Наши защитники успешно уничтожили две ударные дроны противника. Однако еще два попали в пустое складское помещение в Черкасском районе", - отметил он.
Табурец добавил, что спасатели оперативно ликвидировали незначительный пожар.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам главы области, жертв и пострадавших нет.
Табурец снова призывал не игнорировать уведомления об опасности.
Заметим, оккупационные войска РФ в ночь на 28 июня атаковали Украину из юго-восточного направления беспилотниками Shahed-136/131. ПВО сбила 6 вражеских дронов.