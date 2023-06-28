В Черкасской области вражеские дроны попали в складское помещение

Ночью 28 июня армия страны-агрессора атаковала Черкасскую область дронами-камикадзе. Два вражеских БПЛА попали в складское помещение.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Ночью Черкасщина подверглась враждебной атаке с воздуха. Наши защитники успешно уничтожили две ударные дроны противника. Однако еще два попали в пустое складское помещение в Черкасском районе", - отметил он.

Табурец добавил, что спасатели оперативно ликвидировали незначительный пожар.

По словам главы области, жертв и пострадавших нет.

Табурец снова призывал не игнорировать уведомления об опасности.

Заметим, оккупационные войска РФ в ночь на 28 июня атаковали Украину из юго-восточного направления беспилотниками Shahed-136/131. ПВО сбила 6 вражеских дронов.