В Днепре из-за ракетного удара двое погибших

Вчера, 28 июня, страна-агрессор Россия выпустила шесть ракет по Днепропетровщине. Четыре из них удалось сбить. Одна разрушила СТО, где находились гражданские люди.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате российского ракетного удара по автотранспортному предприятию в Днепре погибли мужчина и женщина. Они оказались в эпицентре взрыва.

Спасатели обнаружили тела погибших под завалами. На месте прилета обнаружили обломки ракеты "Калибр".

"Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", – отметил Резниченко.

Отметим, 28 июня российские оккупанты выпустили по Днепропетровщине шесть ракет. Одна ракета разрушила СТО, в том числе, на прилегающей территории повреждено почти 35 автомобилей. Также повреждены 3 бокса, несколько одноэтажных построек и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, где есть разрушения зданий.