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В Днепре из-за ракетного удара двое погибших
Вчера, 28 июня, страна-агрессор Россия выпустила шесть ракет по Днепропетровщине. Четыре из них удалось сбить. Одна разрушила СТО, где находились гражданские люди.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В результате российского ракетного удара по автотранспортному предприятию в Днепре погибли мужчина и женщина. Они оказались в эпицентре взрыва.
Спасатели обнаружили тела погибших под завалами. На месте прилета обнаружили обломки ракеты "Калибр".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", – отметил Резниченко.
Отметим, 28 июня российские оккупанты выпустили по Днепропетровщине шесть ракет. Одна ракета разрушила СТО, в том числе, на прилегающей территории повреждено почти 35 автомобилей. Также повреждены 3 бокса, несколько одноэтажных построек и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, где есть разрушения зданий.