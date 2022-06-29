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У Дніпрі через ракетний удар двоє загиблих
Учора, 28 червня, країна-агресор Росія випустила шість ракет на Дніпропетровщину. Чотири з них удалося збити. Одна зруйнувала СТО, де були мирні люди.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Внаслідок російського ракетного удару по автотранспортному підприємству у Дніпрі загинули чоловік та жінка. Вони опинилися в епіцентрі вибуху.
Рятувальники виявили тіла загиблих під завалами. На місці прильоту виявили уламки ракети "Калібр".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди", – зазначив Резніченко.
Зазначимо, 28 червня російські окупанти випустили Дніпропетровщиною шість ракет. Одна ракета зруйнувала СТО, у тому числі на прилеглій території пошкоджено майже 35 автомобілів. Також пошкоджено 3 бокси, кілька одноповерхових будівель та ангар. Друга ракета потрапила територією промислового підприємства, де є руйнування будівель.