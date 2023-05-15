В Донецкой области автомобиль с полицейскими попал под обстрел: есть раненые (ВИДЕО)

Автомобиль полицейского подразделения "Белый ангел" 15 мая попал под обстрел в районе города Часов Яр Донецкой области.

Об этом сообщил и.о. главы Национальной полиции Украины Иван Выговский.

"Пять полицейских экипажа получили ранения. Они сами выбрались из зоны поражения, им оказана медицинская помощь. Состояние правоохранителей выясняется", - отметил он.

Выговский напомнил, что "Белый ангел" начался с подразделения полиции Донецкой области, которое эвакуировало детей и целые семьи с опасных территорий, развозило гуманитарную помощь и помогало людям. Первый экипаж работал на автомобиле скорой помощи, и люди назвали его "Белым ангелом".

Теперь это более 20 полицейских экипажей, постоянно работающих вблизи линий фронта. На их счету тысячи эвакуированных граждан, в том числе 600 детей. Оказание медицинской помощи, госпитализация раненых, эвакуация тел погибших, доставка гуманитарной помощи туда, куда не могут заехать волонтёры.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 15 мая нанесла ракетный удар по Авдеевке Донецкой области. Погибли четыре человека.