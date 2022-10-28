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В Донецкой области уничтожили российский комплекс для борьбы с дронами (ВИДЕО)
Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили в Донецкой области российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Селок-01".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это одна из последних разработок РФ, ее задача – борьба с беспилотниками.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Но наши специалисты просто снайперски работают с ударных дронов. Поэтому доказали, что этот очередной "аналоговнет" образцово функционирует только на полигонах", - подчеркнули в СБУ.
Напомним, 3 октября Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.