В Донецкой области уничтожили российский комплекс для борьбы с дронами (ВИДЕО)

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили в Донецкой области российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Селок-01".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это одна из последних разработок РФ, ее задача – борьба с беспилотниками.

"Но наши специалисты просто снайперски работают с ударных дронов. Поэтому доказали, что этот очередной "аналоговнет" образцово функционирует только на полигонах", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, 3 октября Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.