В ГСЧС рассказали, сколько квартир пострадали от пожара, вызванного ночной атакой Киева

В одном из районов Киева спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м. Об этом написали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно спасатели обнаружили повреждения в четырех квартирах.

Жертв и пострадавших нет.

"На месте событий были привлечены 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Ранее городские власти сообщили о пожаре на крыше 9-ти этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе, вызванном атакой Киева российскими дронами.

Из-за сбитых Силами ПВО обломков:

в Дарницком р-не повреждения здания СТО, припаркованных авто;

в Печерском р-не повреждения окон жилого дома;

в Соломенском р-не – дорожное покрытие и автотранспорт.

Отметим, ночью 20 мая россияне совершили одиннадцатую воздушную атаку на Киев. На этот раз враг запустил баражирующие боеприпасы "Shahed". Силы противовоздушной обороны сбили все атакующие БпЛА.