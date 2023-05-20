ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Происшествия
Дата публикации

В ГСЧС рассказали, сколько квартир пострадали от пожара, вызванного ночной атакой Киева

атбпла киев гсчсака
В одном из районов Киева спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м. Фото: ГСЧС

В одном из районов Киева спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м. Об этом написали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно спасатели обнаружили повреждения в четырех квартирах.

Жертв и пострадавших нет.

"На месте событий были привлечены 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Фото 2 — В ГСЧС рассказали, сколько квартир пострадали от пожара, вызванного ночной атакой Киева
Фото: ГСЧС

Ранее городские власти сообщили о пожаре на крыше 9-ти этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе, вызванном атакой Киева российскими дронами.

Из-за сбитых Силами ПВО обломков:

  • в Дарницком р-не повреждения здания СТО, припаркованных авто;
  • в Печерском р-не повреждения окон жилого дома;
  • в Соломенском р-не – дорожное покрытие и автотранспорт.

Отметим, ночью 20 мая россияне совершили одиннадцатую воздушную атаку на Киев. На этот раз враг запустил баражирующие боеприпасы "Shahed". Силы противовоздушной обороны сбили все атакующие БпЛА.

Автор:
Альона Чернецкая