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В ГСЧС рассказали, сколько квартир пострадали от пожара, вызванного ночной атакой Киева
В одном из районов Киева спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м. Об этом написали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно спасатели обнаружили повреждения в четырех квартирах.
Жертв и пострадавших нет.
"На месте событий были привлечены 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек личного состава", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее городские власти сообщили о пожаре на крыше 9-ти этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе, вызванном атакой Киева российскими дронами.
Из-за сбитых Силами ПВО обломков:
- в Дарницком р-не повреждения здания СТО, припаркованных авто;
- в Печерском р-не повреждения окон жилого дома;
- в Соломенском р-не – дорожное покрытие и автотранспорт.
Отметим, ночью 20 мая россияне совершили одиннадцатую воздушную атаку на Киев. На этот раз враг запустил баражирующие боеприпасы "Shahed". Силы противовоздушной обороны сбили все атакующие БпЛА.