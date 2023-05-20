Ночная атака "Шахедами" Киева - Силы ПВО сбили все дроны

Ночью 20 мая россияне совершили одиннадцатую воздушную атаку на Киев. На этот раз враг запустил баражирующие боеприпасы "Shahed". Силы противовоздушной обороны сбили все атакующие БПЛА. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Сергей Попко добавил, что таким образом оккупанты пытаются нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО.

“Таким образом, рашисты стремятся держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население. Поэтому они практически ежесуточно атакуют Киев с воздуха. В частности, в мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего 4 дня”, - объяснил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Впрочем, из-за падения обломков пострадали жилые объекты и транспорт.

“Пожар на крыше 9-этажного дома в одном из ЖК В Днепровском районе. Все службы работают на месте”, - во время воздушной атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

К счастью, обошлось без жертв.

Впоследствии Сергей Попко рассказал, что

в Дарницком р-не повреждения здания СТО, припаркованных авто;

в Печерском р-не повреждения окон жилого дома;

в Соломенском р-не – дорожное покрытие и автотранспорт.

Напомним, ночью 19 мая армия страны-агрессора снова атаковала Киев иранскими беспилотниками Shahed. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Воздушные силы сбили 19 из 22 российских "Шахедов" и 3 из 6 "Калибров", которые оккупанты выпустили по Украине.