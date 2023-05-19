В Воздушных силах назвали количество уничтоженных беспилотников и ракет во время ночной атаки

Ночью 19 мая Воздушные силы Украины уничтожили почти все иранские беспилотники Shahed, которые выпустила Россия. Об этом говорится в сообщении Telegram.

Воздушные силы сбили 19 из 22 российских "Шахедов" и 3 из 6 "Калибров", которые оккупанты выпустили по Украине.

"В течение этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов", - говорится в сообщении.

Данные: Воздушные силы ВСУ

Как известно, ночью 19 мая Кривой Рог подвергся вражеской атаке. Имеются разрушения на частном промышленном предприятии.

Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также ночью 19 мая армия страны-агрессора снова атаковала Киев иранскими беспилотниками Shahed. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами противовоздушной обороны.