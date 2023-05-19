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Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

У Повітряних силах назвали кількість знищених безпілотників і ракет під час нічної атаки

повітряні сили атака бпла
Повітряні сили збили 19 з 22 російських "Шахедів" та 3 з 6 "Калібрів", які окупанти випустили по України. Фото: ОК "Північ”

Вночі 19 травня Повітряні сили України знищили майже всі іранські безпілотники Shahed, які випустила Росія. Про це йдеться в повідомленні в Telegram. 

Повітряні сили збили 19 з 22 російських "Шахедів" та 3 з 6 "Калібрів", які окупанти випустили по України.

"Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів", - йдеться в повідомленні.

Фото 2 — У Повітряних силах назвали кількість знищених безпілотників і ракет під час нічної атаки
Дані: Повітряні сили ЗСУ

Як відомо, вночі 19 травня Кривий Ріг зазнав ворожої атаки. Є руйнування на приватному промисловому підприємстві.

Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi.

Також вночі 19 травня армія країни-агресора знову атакувала Київ іранськими безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони.

Автор:
Альона Чернецька