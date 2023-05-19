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- Війна Війна
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- Суспільство
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У Повітряних силах назвали кількість знищених безпілотників і ракет під час нічної атаки
Вночі 19 травня Повітряні сили України знищили майже всі іранські безпілотники Shahed, які випустила Росія. Про це йдеться в повідомленні в Telegram.
Повітряні сили збили 19 з 22 російських "Шахедів" та 3 з 6 "Калібрів", які окупанти випустили по України.
"Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, вночі 19 травня Кривий Ріг зазнав ворожої атаки. Є руйнування на приватному промисловому підприємстві.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi.
Також вночі 19 травня армія країни-агресора знову атакувала Київ іранськими безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони.