Нічна атака “Шахедами” Києва - Сили ППО збили усі дрони

Вночі 20 травня росіяни здійснили одинадцяту повітряну атаку на Київ. Цього разу ворог запустив баражуючі боєприпаси “Shahed”. Сили протиповітряної оборони збили усі атакуючі БпЛА. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Сергій Попко додав, що таким чином окупанти намагаються нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО.

“У такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. Тому вони практично щодобово атакують Київ з повітря. Зокрема, за у травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні”, - пояснив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Втім через падіння уламків постраждали житлові об’єкти і транспорт.

“Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК У Дніпровському районі. Всі служби працюють на місці”, - під час повітряної атаки повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

На щастя, минулося без жертв.

Згодом Сергій Попко розповів, що

в Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;

в Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;

в Соломʼянському р-ні - дорожнє покриття і автотранспорт.

Нагадаємо, вночі 19 травня армія країни-агресора знову атакувала Київ іранськими безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони.

Повітряні сили збили 19 з 22 російських "Шахедів" та 3 з 6 "Калібрів", які окупанти випустили по України.