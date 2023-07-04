Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты в течение суток обстреляли из минометов и артиллерии Ветеринарное, Казачью Лопань Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Петро-Ивановку, Новомлынск Купянского района.

Так, в Чернещине Изюмского района из-за обстрелов повреждена территория фермы.

Также оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены жилые дома.

Кроме того, армия РФ нанесла удары по Петропавловке Купянского района.

Зафиксирован также минометный обстрел села Колесниковка на Купянщине.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Как подчеркнул Синегубов, минная опасность в Харьковской области остается высокой.

"В Изюме на взрывном устройстве подорвался мужчина 32 лет, получил минно-взрывные травмы, госпитализирован в тяжелом состоянии", - отметил глава Харьковской ОВА.

Он добавил, что за сутки пиротехнические подразделения обследовали 6,4 га территории Харьковщины, где обнаружили и обезвредили 85 взрывоопасных предметов. К работам привлекли 163 специалиста и 64 единицы техники.

Напомним, накануне на Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Плетеневки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанска.