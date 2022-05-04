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В Киевской области за сутки на минах подорвались три человека, - полиция
В Киевской области в среду, 4 мая, на минах подорвались три человека, среди них и спасатели ГСЧС.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
По его словам, в поле возле села Гоголев тракторист наткнулся на противотанковую мину.
"35-летний потерпевший получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра. В эти же сутки в Зоне отчуждения среди леса на мине подорвались и спасатели ГСЧС. Взрывом разнесло кабину пожарной машины, двух человек госпитализировали с разными степенями тяжести. Рядом с местом детонации обнаружили и обезвредили еще 5 мин", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Небитов призвал жителей Киевской области обходить лесные дороги, полевые пути и обочины автотрасс в районах, которые были в оккупации.
Напомним, власти Одесской области предупреждают, что от купания в море в нынешнем году гражданам, по всей видимости, придется отказаться из-за заминированного побережья во избежание высадки российского военного десанта, равно как и в самом море также плавают мины.