В Киевской области за сутки на минах подорвались три человека, - полиция

В Киевской области в среду, 4 мая, на минах подорвались три человека, среди них и спасатели ГСЧС.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, в поле возле ​​села Гоголев тракторист наткнулся на противотанковую мину.

"35-летний потерпевший получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра. В эти же сутки в Зоне отчуждения среди леса на мине подорвались и спасатели ГСЧС. Взрывом разнесло кабину пожарной машины, двух человек госпитализировали с разными степенями тяжести. Рядом с местом детонации обнаружили и обезвредили еще 5 мин", - говорится в сообщении.

Также Небитов призвал жителей Киевской области обходить лесные дороги, полевые пути и обочины автотрасс в районах, которые были в оккупации.

Напомним, власти Одесской области предупреждают, что от купания в море в нынешнем году гражданам, по всей видимости, придется отказаться из-за заминированного побережья во избежание высадки российского военного десанта, равно как и в самом море также плавают мины.