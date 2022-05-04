На Київщині за добу на мінах підірвалися троє людей, - поліція

У Київській області в середу, 4 травня, на мінах підірвалися троє людей, серед них і рятувальники ДСНС.

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Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

За його словами, у полі біля села Гоголів тракторист натрапив на протитанкову міну.

"35-річний потерпілий отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна. У цю ж добу в Зоні відчуження серед лісу на міні підірвалися і рятувальники ДСНС. Вибухом рознесло кабіну пожежної машини, двох людей госпіталізували з різними ступенями тяжкості. Поряд з місцем виявили та знешкодили ще 5 мін", - йдеться у повідомленні.

Також Небитов закликав мешканців Київської області обходити лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас у районах, що були в окупації.

Нагадаємо, влада Одеської області попереджає, що від купання в морі нинішнього року громадянам, мабуть, доведеться відмовитися через заміноване узбережжя задля уникнення висадки російського військового десанту, так само як і в самому морі також плавають міни.