В Кировоградской области установят остановки-бомбоубежища, такие как в Харькове

Местные власти Кировоградской области проанализировали опыт коллег из Харькова и решили также установить железобетонные остановки общественного транспорта, которые будут служить укрытием. Об этом 9 августа в Facebook сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

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"Я получаю массу обращений, в которых люди просят позаботиться об обустройстве укрытий в местах, где собирается большое количество людей. Проанализировал опыт Харькова, где устанавливают типовые остановки – укрытия. Вещь недешевая, но речь идет о жизни и безопасности", — рассказал Райкович.

Он обратился к представителям бизнеса с просьбой приобщиться к обустройству таких укрытий. Планируется, что остановки-бомбоубежища смонтируют не только в Кропивницком, но и в других населенных пунктах области.

В Харькове такие остановки должны появиться в течение августа. Там местные власти уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь, а именно на наиболее загруженных маршрутах общественного транспорта.