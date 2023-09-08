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В Кривом Роге ракета попала в админздание: 1 погибший и 9 пострадавших
Утром 8 августа армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Разрушено одно из админзданий полиции.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, российская ракета попала в админздание.
Предварительно известно об 1 погибшем и 9 пострадавших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Три человека спасатели достали из-под завалов.
Кроме того, от обстрела загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв.
Пока информация о вражеской атаке уточняется.
Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, разрушено одно из админзданий полиции.
"В результате российского удара погиб полицейский. Еще трое спасателей ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы разной степени тяжести. Чрезвычайники на месте прилета тушат пожар площадью 200 квадратных метров", - сообщил Клименко.
По состоянию на 10:00 количество травмированных в результате российского удара по Кривому Рогу возросло до 25 человек.
Напомним, 28 августа враг атаковал Кривой Рог ракетами. Тогда пострадали жилые дома, но обошлось без погибших.