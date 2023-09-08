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Происшествия
Дата публикации

В Кривом Роге ракета попала в админздание: 1 погибший и 9 пострадавших

Кривой Рог
Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Утром 8 августа армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Разрушено одно из админзданий полиции.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, российская ракета попала в админздание.

Предварительно известно об 1 погибшем и 9 пострадавших.

Фото 2 — В Кривом Роге ракета попала в админздание: 1 погибший и 9 пострадавших

Три человека спасатели достали из-под завалов.

Кроме того, от обстрела загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв.

Пока информация о вражеской атаке уточняется.

Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, разрушено одно из админзданий полиции.

Фото 3 — В Кривом Роге ракета попала в админздание: 1 погибший и 9 пострадавших

"В результате российского удара погиб полицейский. Еще трое спасателей ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы разной степени тяжести. Чрезвычайники на месте прилета тушат пожар площадью 200 квадратных метров", - сообщил Клименко.

Фото 4 — В Кривом Роге ракета попала в админздание: 1 погибший и 9 пострадавших

По состоянию на 10:00 количество травмированных в результате российского удара по Кривому Рогу возросло до 25 человек.

Напомним, 28 августа враг атаковал Кривой Рог ракетами. Тогда пострадали жилые дома, но обошлось без погибших.

Автор:
Светлана Манько