В Луганской области оккупанты ограничивают передвижение людей и отбирают документы у мужчин

Российские захватчики несут значительные потери в живой силе. Только в Луганск ежедневно доставляют более 80 погибших окупантов. В результате россияне усилили принудительную мобилизацию и запугивание людей на оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщил глава области Артем Лысогор.

По его словам, оккупационное "министерство внутренних дел" решило лишать мужчин водительского удостоверения, если они не явятся в военкомат.

Информацию о мужчинах внесут в специальную базу и она будет доступна на каждом блок-посте россиян. Новые ограничения вступают в силу с 11 июля.

Также захватчики продолжают принудительную паспортизацию жителей. Лысогор сообщает, что в нескольких населенных пунктах, у тех жителей, которые не имеют паспорта РФ, проводят обыски жилья и запугивают хозяев. Людям, не получившим гражданство страны-агрессора, пытаются ограничить передвижение не только между городами и селами, но и в пределах одного населенного пункта.

При этом россияне продолжают обстреливать населенные пункты области. Во вражеский огонь попало Сватово, захватчики предпринимали попытки продвинуться там и вблизи Кармазиновки, к югу от Сватового. По Невскому россияне ударили с воздуха. Не прекращаются и вражеские обстрелы из артиллерии – за прошедшие сутки противник их направил по Белогоровке и Невскому.

Напомним, в Луганской области российские оккупанты усиливают давление на местное население. Для этого они задействовали группы росгвардии, которые должны подавить сопротивление людей. Также россияне перестали выплачивать часть заработной платы людям, не желающим получать российские паспорта.